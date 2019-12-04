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Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"

04.12.2019 / 12:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Об этом сообщает Трамп Twitter

Прямая речь: "Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – ред.) было бы закрыто!

Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где президент Украины заявил, что он "никогда не разговаривал с президентом СШАс позиции "услуга за услугу"".

Напомним: президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
"На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Источник 

импичмент, Трамп, Зеленский
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