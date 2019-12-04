Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"

Об этом сообщает Трамп Twitter

Прямая речь: "Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – ред.) было бы закрыто!

Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где президент Украины заявил, что он "никогда не разговаривал с президентом СШАс позиции "услуга за услугу"".

Напомним: президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.

"На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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