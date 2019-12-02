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В делах Майдана признаны виновными 59 человек

02.12.2019 / 13:52
59 человек признали виновными в делах Евромайдана, по отношению к 46 из них приняты обвинительные акты.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос интернет-издания "Радио Свобода"

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по отношению к 46 из них приняты обвинительные акты", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре также отметили, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. Относительно 11 человек досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд. Так, за эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

Всего управление спецрасследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. Отмечается, что направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры.

Кроме того, в ведомстве подсчитали, что во время событий Майдана пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

Напомним, адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

18 ноября Труба сообщил, что в ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

27 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура намерена провести следственные эксперименты в "майдановских делах".

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Майдан, ГПУ, дело Майдана
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