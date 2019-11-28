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В партии Порошенко отреагировали на переход Райнина в ОПЗЖ

28.11.2019 / 15:14
Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком" экс-главу администрации Петра Порошенко Игоря Райнина.

Которого только что избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает ее пост в Facebook

Прямая речь: "Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее".

Геращенко добавила, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти.

Ее соратница по фракции Ирина Фриз предположила, почему Райнин так поступил. "Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - написала она в Facebook.

Экс-главу администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник 

Геращенко, Евросолидарность, Райнин
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