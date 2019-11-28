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Суд дал ГБР доступ к информации об отпусках и командировках Порошенко

28.11.2019 / 13:51
Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к документам об отпусках и командировках экс-главы государства Петра Порошенко, находящихся в Офисе президента.

Об этом свидетельствует решение Печерского суда от 22 ноября, опубликованное в реестре судебных решений

Согласно постановлению суда, следователи ГБР получили временный доступ к табелю учета использования рабочего времени президента Украины в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.

Кроме этого – к сведениям о начислении заработной платы Порошенко за вышеуказанный период, документам, подтверждающим временную невозможность выполнения президентом своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин, документов на подтверждение официальных отпусков, официальных и рабочих визитов, поездок для участия в международных мероприятиях.

Также следователи ходатайствовали о доступе и получили санкцию суда на истребование информации о местонахождении Порошенко в определенные даты: 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05. 2016 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016, 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02.2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01. 2018, 28.03.2019.

Напомним: Печерский районный суд Киева также дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел.

В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, в том числе относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).

Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.

Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".

На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.

В рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Порошенко не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.

Источник 

суд, Порошенко, ГБР
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