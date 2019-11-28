Рябошапка уволил "зашквареного" Кулика

Об этом сообщают информированный источник "Украинской правды", Telegram-канал экс-нардепа Сергея Лещенко

Приказ об увольнении Кулика генпрокурор подписал 22 ноября.

По словам экс-нардепа Лещенко, за сохранении Кулика в ГПУ боролся до последнего олигарх Игорь Коломойский, которому Кулик предоставил множество услуг.

Напомним, украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

2 декабря комиссия КГГА должна решить вопрос о надстройке Кулика в Diplomat Hall.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.

Напомним, в конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.

Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".

Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.

Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.

Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.

The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

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