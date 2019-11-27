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В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара

27.11.2019 / 10:59
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара
Легойда / ТАСС Источник: Телеграм
Владимир Легойда процитировал Предстоятеля Албанской Церкви: «Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление «автокефалии» ПЦУ не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии»

В Русской Православной Церкви заметили, что Предстоятель Албанской Православной Церкви предупреждал об опасности действий Фанара относительно «украинского вопроса».

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Весьма авторитетный, 90-летний Предстоятель Албанской Православной Церкви архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий недавно выступил с заявлением в поддержку инициативы созвать совещание Предстоятелей Поместных Церквей для урегулирования всеправославного кризиса, связанного с предоставлением томоса ПЦУ.

Вместе с тем, в своем заявлении Архиепископ Анастасий сугубо обращает внимание, что «время не исправляет автоматически церковные схизмы – оно их утверждает и углубляет» и для решения сложившейся ситуации нужно «срочно найти пути преодоления церковной разнополярности»», - отметил спикер РПЦ.

Владимир Легойда процитировал Предстоятеля Албанской Церкви: «Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление «автокефалии» ПЦУ не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии».

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что Архиепископ Анастасий предупреждал православный мир об опасности.

«Напомню еще о более ранней позиции Предстоятеля Албанской Церкви, которая выразилась в опасении, что реализация Фанаром проекта украинской «автокефалии» станет «хождением по минному полю» и больше напоминает «опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями»», - напомнил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Албания
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