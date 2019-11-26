Митрополит Антоний рассказал о главном завещании святителя Иоанна Златоуста

Сегодня православные отмечают день памяти святителя Иоанна Златоуста.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о главном завещании святителя.

«Архиепископ Константинопольский, занимавший первенствующую кафедру Восточной Вселенской Церкви, Иоанн Златоуст (344/345–407), стал учителем Церкви и лучшим примером для подражания в деле проповедничества.

За силу слова и выдающееся мастерство изъяснения мысли за святым было закреплено заслуженное прозвание – Златоуст», - сказал митрополит Антоний.

Он рассказал о жизни святого.

«Юный Иоанн еще в отрочестве отличался несвойственной молодости серьезностью, избегал игр со сверстниками, любил размышлять в тишине, погружаться в осмысление слов из Священного Писания.

Получив прекрасное образование, благодаря стараниям матери Иоанн попробовал силы в адвокатуре. В то время почти вся знатная молодежь занималась ею.

Судейская деятельность открыла ему неведомое доселе истинное лицо мира: царящую вражду между людьми, зло, ненависть, ложь, порок.

Несмотря на огромные успехи в адвокатуре, прекрасную ораторскую практику, неподдельное восхищение коллег, блестящую будущность, он решил порвать с миром и посвятить свою жизнь служению Богу, потребность в котором заполняло все его существо», - отметил владыка.

Митрополит Антоний сообщил, что у святителя был ораторский талант.

«Святителю был дан редчайший дар слова – живого, захватывающего, властного. Он обладал внутренней силой, которая выплескивалась через слово, потрясая всех вокруг.

У него был настолько сильный ораторский талант, яркий, эмоциональный темперамент, что никто не оставался равнодушным, слушая его. Он целиком погружал людей в свое слово, покорял, пронизывал душу до глубин.

Святитель говорил: «Я убедил душу свою исполнять служение проповедника и творить заповеди, доколе буду дышать и Богу будет угодно продлить эту мою жизнь – будет ли кто меня слушать или не будет»», - напомнил архиерей.

Митрополит Антоний сказал, что «влияние Златоуста трудно переоценить, оно был громадным. За короткое время он был признан «вселенским учителем и святителем». Особое место святой занял в экзегетике, став образцом и авторитетом. Позднейшие византийские толковники, такие как святой Феофилакт Болгарский и другие, шли за ним, в чем-то подражая ему. Литературное влияние Златоуста исследуется до сих пор, настолько оно масштабно и многогранно».

Управделами УПЦ рассказал о завещании святителя.

«Главным его завещанием остается свидетельство о Божией любви, которую он испытал. Всю жизнь святитель распознавал ее многогранные проявления и делился своими знаниями, опытом. Он неустанно проповедовал, писал, доказывал и убеждал. Все его проповедническое служение было большим доказательством Величайшей Любви», - сказал митрополит.

Архиерей напомнил слова святителя Иоанна: «Господь не только промышляет о нас, но и любит безгранично – любовью бесстрастной, но пламенной и сильной, искренней и неразрушимой, которая никогда не может потухнуть».

Митрополит Антоний сказал, что о гранях Божественной любви Златоуст отзывается горячо и пламенно, не скупясь на примеры: «Бог любит нас более, нежели наши родители и любовь Божия настолько различна от любви родительской, насколько благость отстоит от лукавства»; «Любовь древнее вражды. В любви Божией, как и в искании большой дороги, улови начало и оно поведет тебя».

Владыка Антоний подчеркнул, что «во всех свих проповедях Златоуст призывает искать Божию любовь, сражаться за нее, становиться самому источником любви, подражая своему Творцу. «Почему сам не являешься творцом любви?», – обращался святитель к ищущим Бога.

Он призывал верующих не сдаваться ни при каких обстоятельствах, безусловно верить в Божию любовь, милость и благой Промысл, наполнять Божественной любовью сердца и нести этот огонь дальше, зажигая другие светильники во тьме, становясь творцом любви и превращая жизнь в прекрасный праздник, где торжествуют мир, любовь, радость и добро».