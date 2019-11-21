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Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов

21.11.2019 / 16:35
Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов
patriarchia.ru Источник: Интерфакс
Вручая награду, Патриарх Кирилл отметил, что «мировая православная семья испытывает немалое давление со стороны внешних сил»

Патриарх Иерусалимский Феофил III получил из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов.

Торжественная церемония состоялась сегодня в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, сообщает «Интерфакс».

Вручая награду, Патриарх Кирилл отметил, что «мировая православная семья испытывает немалое давление со стороны внешних сил».

«Сохранение церковного единства является заботой каждого из нас, но особенно - Предстоятелей Поместных Православных Церквей, на которых возложена ответственность за соблюдение чистоты православной веры, за соблюдение единства Церкви, укрепление добрых отношений Православных церквей и Православный народов друг с другом», - сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, «в непростой период, когда стихии мира сего пытаются разрушить единство святого православия, особое значение приобретает Иерусалимская Церковь, которая является общей матерью всех Церквей».

Патриарх Кирилл отметил такие качества Фелфила III, как «непоколебимую твердость и следование каноническому порядку, пастырскую мудрость и рассудительность, которые снискали ему искреннее уважение и подлинный авторитет во всем православном мире».

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, Патриарх Феофил
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