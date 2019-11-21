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НАТО наращивает усилия по безопасности в Черном море

21.11.2019 / 17:52
Министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в среду, 20 ноября, в Брюсселе согласовали меры по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи.

"Министры пересмотрели пакет действий относительно безопасности в Черном море, которые были приняты в апреле. Это включает тренировки военно-морских сил, проведение учений и обмен информацией. Недавние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину были хорошей возможностью, чтобы видеть этот пакет мер в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводили учения вместе с кораблями Грузии и Украины, повышая нашу способность работать вместе", - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что союзники продолжают осуществлять морское и воздушное патрулирование в регионе Черного моря.

"В то же время, мы приветствуем, что Россия наконец вернула украинские корабли, которые захватила в ноябре минувшего года. Это именно то, чего требовал Международный трибунал по морскому праву. Это шаг в верном направлении перед "нормандским саммитом" в следующем месяце.

Как сообщалось, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России должна состояться 9 ноября в Париже.

Источник

НАТО, Черное море, Йенс Столтенберг
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