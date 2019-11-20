Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года

Об этом сообщают "Украинская правда"; "Центр противодействия коррупции"

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры читали короткую версию обвинительного акта.

В "ЦПК" отмечают, что они успели объявить обвинение за 10 минут.

Обвиняемые по делу, Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину. В то же время, они подтвердили готовность давать показания в суде.

Оба фигуранта дела попросили суд разъяснить суть обвинения. Бывший глава ДФС объяснил, что ему "нужно четко понимать, от чего защищаться".

В свою очередь Новиков сказал, что в отношении него в обвинительном акте вообще нет никакой конкретики: "Если были конкретные обвинения в отношении Насирова, то в отношении меня... ничего нет".

Однако судьи ответили, что они должны осуществлять правосудие, а не разъяснять суть обвинения. Приводить доказательства и формулировать обвинение должна прокуратура, и "больше, чем уже сделано, суд сделать не может".

Напомним: с декабря 2017 года прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. В сентябре этого года Верховная Рада изменила Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь, по закону, прокурор должен зачитать только краткое изложение обвинительного акта.

По данным "Судебного репортера", краткая версия в деле Насирова составляет 4 страницы.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.

Тем самым действия Насирова якобы нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.

Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.

1 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ДФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ДФС находится в состоянии ликвидации – ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.

В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.

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