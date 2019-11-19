В Херсоне стартовал прием заявок на масштабный фестиваль творчества

Стартовал прием заявок на участие в XIII Христианском фестивале детского творчества «Остров Рождества», который состоится в январе в Херсон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и detkamda.church.ua, фестиваль уже в 13-й раз проведет отдел по вопросам семьи Херсонской епархии УПЦ при поддержке Херсонского городского совета.

В празднике могут принимать участие творческие коллективы и отдельные участники воскресных школ, ученики общеобразовательных школ, внешкольных учебных учреждений, школ искусств, учреждений культуры клубного типа, других культурных заведений для детей и юношества Херсона и других городов Украины.

Заявки принимаются и от творческих коллективов, и от солистов.

Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Художественное чтение», «Вокал», «Театральное искусство», «Хореография», «Инструментальная музыка».

Первый отборочный тур для херсонцев пройдет с 1 по 13 декабря. Проведение полуфинала и финального гала-концерта запланированы на 21 декабря и 14 января 2020 года соответственно. Пройдут они в Херсонском дворце детского и юношеского творчества и Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша.

Гостем финального гала-концерта станет победитель вокального шоу «Голос страны – 2017» протоиерей Александр Клименко.

*** Фестиваль «Остров Рождества» проводится по инициативе главы епархиального отдела по вопросам семьи протоиерея Иоанна Гордиенко.

Среди целей фестиваля — возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотического чувства и пр. В прошлом году в отборочном туре фестиваля приняло участие более 2 тысяч детей.