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Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

18.11.2019 / 16:49
Экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.

Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.

Отмечается, что Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УК, мера пресечения к нему не применялась.

Напомним: в начале октября прокуратура Киева объявила о подозрении бывшему народному депутату от Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд гривен средств "Уксиббанка".

Экс-нардепу также инкриминируют совершение преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа с целью использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

В рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" ​​(директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору в особо крупных размерах).

Источник 

розыск, мошенничество, Святаш
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