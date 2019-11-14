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САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

14.11.2019 / 12:49
САП будет просить Высший антикоррупционный суд о содержании под стражей экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука по делу о стабилизационном кредите VAB Банку на 1,2 млрд грн в 2014 году.

"Писаруку вручено подозрение и ходатайство о содержание под стражей, оно будет рассмотрено", – сказал прокурор САП Сергей Подгорець агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду, 13 ноября.

Отвечая на вопрос о возможности Писарука до этого судебного рассмотрения покидать Киев и Украину, прокурор сказал: "Я думаю, что такая возможность исключена".

Согласно данным агентства, суд может рассмотреть ходатайство САП о мере пресечения Писаруку утром 14 ноября.

Ранее Высший антикоррупционный суд взял под домашний арест на 2 месяца другого подозреваемого по этому делу – члена совета Национального банка Украины Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.

А в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября уведомили о подозрении Писарука, Каленского, Шульгу, главе набсовета и замглаву правления VAB Банка, а также трех должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Источник 

арест, НБУ, Писарук, САП
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