Помпео заявил, что Трампа волнует судьба народа Украины

Об этом сообщает американский телеканал WCSC-TV

Прямая речь: "Этот президент (Дональд Трамп - ред.) тоже хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет нанести ущерб народу Украины, поэтому мы (США - УП) предоставили украинцам защитные системы вооружений... Мы дали им настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы бороться с русскими. Я горжусь тем, что сделала администрация в том, что касается политики в отношении Украины".

Он напомнил, что предыдущая администрация США не сделала этого и "предпочла предоставить одеяла".

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".

В то же время он выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.

Напомним: техническая поддержка армии Украины от Соединенных Штатов Америки составляет 70% от общей зарубежной помощи Украине.

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