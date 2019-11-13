В Кучмы заявили, что преодолели все преграды для встречи в Нормандской формате

Об этом сообщает 12 ноября Facebook-страница пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер.

Прямая речь: "Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в Нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта".

Олифер сообщила, что украинская сторона настаивает на проведении в среду, 13 ноября, видеоконференции заседание гуманитарной подгруппы.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

Россия блокировала встреча лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать документы, важные для достижения мира на Донбассе. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".

29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал, а 9 ноября началось разведение в Петровском.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

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