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Дело Вороненкова: в прокуратуре оценили важность убитого свидетеля

28.10.2019 / 15:54
В столичной прокуратуре говорят, что показания убитого в пятницу, 25 октября, в перестрелке в Харькове Владимира Бороха не является ключевыми в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом шла речь в комментарии спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Прямая речь: "Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил".

Максимец отметила, что из-за вышеуказанные событий в Харькове прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами по этой ситуации и следственным путем будет проверять возможную связь этих событий с убийством Дениса Вороненкова.

Напомним, адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина сообщил изданию "Ґрати", что в нынешней перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

25 октября около 12:05 по улице Клочковской в ​​Харькове произошла перестрелка между группой мужчин. Два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка.

В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Никто из граждан не пострадал.

После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле "Тойота". Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.

Патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. Полицейские достали оружие, беглец отвернулся и взорвал себя гранатой.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.

Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данным местных СМИ, один из пострадавших в перестрелке - бывший участник организации "Оплот" человек с криминальными связями Георгий Исаков, на которого ранее уже совершали покушение.

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убийство, прокуратура, Вороненков, Владимир Борох
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