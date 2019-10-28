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ГСЧС: незначительное загрязнение воздуха наблюдается в пяти городах Украины

28.10.2019 / 13:50
Превышение загрязнения воздуха 27 октября зафиксировано в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье, 27 октября, утром.

В ведомстве отмечают, что концентрация оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не фиксирует.

По прогнозам Укргидрометцентра, в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Источник 

ГСЧС, загрязнение воздуха
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