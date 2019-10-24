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Умер ученый, который открыл место крещения князя Владимира

24.10.2019 / 17:59
Умер ученый, который открыл место крещения князя Владимира
Фото из открытых источников Источник: Благовест Инфо
Последние годы ученый занимался реконструкцией Херсонеса от позднеантичных времен до крещения князя Владимира

Известный ученый, историк, археолог, сотрудник Института Всеобщей истории РАН Сергей Беляев скончался на 84 году жизни.

Как сообщает «Благовест-Инфо», Сергей Беляев много сделал для Русской Православной Церкви. Сферы его научных изысканий - первые века христианства, Херсонес. Руководил Херсонесской экспедицией Академии наук СССР. Ему принадлежит открытие место крещения князя Владимира.

В постсоветские время по просьбе Патриарха Алексия II участвовал как ученый в обретении мощей более 30 святых. Патриарх Тихон, архиепископ Рижский Иоанн (Поммер), преподобный Максим Грек... Мощи трех святых - митрополитов Филарета (Дроздова), Иннокентия (Вениаминова) и архимандрита Антония (Медведева) были извлечены из ямы в Лавре.

Последние годы ученый занимался реконструкцией Херсонеса от позднеантичных времен до крещения князя Владимира. Трехмерная реконструкция архитектуры и текстов богослужений. Привлекал студентов Суриковского института. Михаил Борисович Пиотровский отзывался о нем: «Если говорить об археологии Крыма, то только с Беляевым».

Источник: Inpress.ua
ученый, наука
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