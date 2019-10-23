Митрополит Антоний рассказал, какими качествами должен обладать руководитель

Руководитель - это человек, который, в первую очередь, берет ответственность за других людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Как известно, полководцами не рождаются, а становятся. И это становление строится на послушании. Умение подчиняться, слушаться с годами и опытом трансформируется в умение руководить и управлять. Самые умелые и талантливые руководители - это всегда люди, научившиеся в прошлом послушанию.

Все эти правила актуальны и для духовной жизни: человек не сможет вести людей, если в свое время не научился быть ведомым», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний сообщили, какими качествами должен обладать лидер.

«Современные педагогические установки пытаются противоречить многовековой мудрости и ищут альтернативные пути обучения лидерству. Они строятся порой на безнравственных и жестоких по отношению к людям принципах: идти по головам, добиваться цели любой ценой, быть безжалостным и циничным. Однако все эти качества не имеют отношения к настоящему лидеру.

Руководитель не игнорирует, не отворачивается, не делает вид, что не замечает проблем другого. Быть руководителем - удел далеко не каждого. Поэтому и удивительно наличие огромного количества различных мастер-классов по лидерству, внедрение их в школьные программы», - сказал архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что очень важно в жизни найти свое место.

«Кому-то нужно быть лидером, вести людей, а у кого-то талант исполнителя. Если такой человек будет пытаться занять не свое место, он никогда не будет ощущать удовлетворение от работы, не будет гармонии и мира в душе.

Послушание - это универсальное средство от разных духовных и житейских проблем. Сколько бы конфликтов не произошло в семье, на работе, если бы люди умели слушаться и смиряться. Банальные семейные ссоры возникают обычно на этой почве. И как спасительно действует послушание в таких ситуациях: смиренный всегда будет вознагражден, любой конфликт можно остановить смирением. Но для этого нужно иметь любящее сердце. Отсутствие смирения и послушания говорит об отсутствии любви. А это уже страшный диагноз», - подытожил митрополит Антоний.