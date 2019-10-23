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Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

23.10.2019 / 18:14
Глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

 Об этом сообщает CNN.

По словам Тейлора, посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд сказал ему, что помощь в сфере безопасности Украине могла быть частично приостановлена из-за того, что Украина публично объявила о расследовании, которое поможет президенту Дональду Трампу в политическом плане.

В длинном и подробном вступительном заявлении Тейлор заявил, что он и Сондленд говорили по телефону о том, почему помощь Украине была заморожена, и Сондленд сослался на необходимость начать расследование. Сондленд сказал Тейлору, что расследование потенциально включает участие Украины в американских выборах 2016 года и энергетической компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Помимо расследований, Сондленд сообщил, что помощь могла быть заморожена, потому что Евросоюз не оказывал Украине достаточную помощь, а также из-за процветания коррупции в целом.

Демократы описали показания Тейлора как проклятие для президента.

Напомним, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Источник 

импичмент, Трамп, Тейлор
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