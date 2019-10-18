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В РПЦ заявили, что признание ПЦУ является главной целью закулисных сил

18.10.2019 / 17:00
В РПЦ заявили, что признание ПЦУ является главной целью закулисных сил
focus.ua Источник: Интерфакс-религия
Патриарх Кирилл обратил внимание на трудность задачи, что возникла перед Церковью


Закулисные силы реализуют в Православии свои планы, но это хорошо понимают в Поместных Православных Церквях.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отметил, что в истории борьбы за признание украинских раскольников есть нечто, что не декларируется, но является главной целью закулисных сил, сообщает «Интерфакс-религия».

«Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом Православии, это не случайность, это не просто какая-то прихоть одного или другого религиозного деятеля, который просто умом помрачился, можно сказать. Это реализация совершенно конкретного плана», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что в происходящем вокруг Русской Церкви и проблемы признания или непризнания украинских раскольников «есть нечто, что не декларируется, но что является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические тенденции».

«В Русской церкви мы это хорошо понимаем. Но это сегодня понимают и наши братья в Греции, в других Православных Церквах. К нам обращаются с просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства вселенского Православия, а самое главное – сохранения духовной независимости Русской Православной Церкви от всех этих центров мирового влияния», – подчеркнул Предстоятель.

Он обратил внимание на трудность задачи, что возникла перед Церковью, которая не имеет ни армии, ни достаточного количества материальных средств, чтобы создать духовную оборону от сильных мира сего.

«Именно поэтому мы призываем сегодня весь наш народ быть с нашей Церковью. <...> Русская церковь не должна ни исчезнуть, ни ослабнуть, ни разделиться – она не имеет на это право. Она должна сохранять свое единство, свою духовную силу, и она должна быть вместе со своим народом. Но для этого и народ должен быть с Церковью», – заключил Патриарх Кирилл.

 

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл
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