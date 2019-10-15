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Стало известно, когда РПЦ даст оценку признания ПЦУ Элладской Церковью

15.10.2019 / 14:24
Стало известно, когда РПЦ даст оценку признания ПЦУ Элладской Церковью
Данилов монастырь / rpconline.ru Источник: Интерфакс
Члены Синода соберутся в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором будет дан ответ на решение Элладской Церкви признать новую церковную структуру Украины, пройдет в этот четверг, 17 октября.

Члены Синода соберутся в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт РПЦ.

«Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской Православной Церкви», - заявил ранее «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

***12 сентября Собор иерархов Элладской Церкви признал право Константинопольского Патриарха предоставлять автокефалию, в частности ПЦУ, которая была создана в декабре прошлого года при поддержке Константинопольского патриархата и тогдашних властей Украины на базе двух неканонический религиозных организаций страны. До настоящего момента новая Церковь Украины не была признана ни одной из поместных Православных Церквей, за исключением Константинопольской.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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