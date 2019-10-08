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"Слуга народа": не надо говорить о капитуляции — она уже произошла

08.10.2019 / 12:49
В письме к председателю ОБСЕ в Украине Мартину Сайдику, подписанном представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, нет ничего, чего не было бы в уже подписанных Украиной Минских соглашениях.

 

Об этом свидетельствует заявление главы комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Прямая речь: "Акции протеста. Я за. Правильно, это сложный вопрос и мнение общественности должно быть услышано ... Против чего я? Против нагнетания. "Нет капитуляции" - это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего.

Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года".

Яременко от метил, что в документе, который подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, нет ничего, чего не было бы в подписанных Украиной Минских соглашениях.

Он заявил, что отказываться от мирных переговоров – очень опасная позиция: она будет вести к изоляции Украины

Прямая речь: "Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем.

Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит".

Напомним: 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении силв Петровском и Золотом.

Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую"формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковалисогласование текста "формулы".

3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Офис президента рассматриваетдва сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Источник 

минские соглашения, Яременко, формула Штайнмайера, капитуляция
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