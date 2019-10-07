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Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"

07.10.2019 / 15:54
Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Об этом заявил во время показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Волкер сказала комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

Напомним, Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы обличителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Источник 

Трамп, Зеленский, Волкер
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