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Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом

07.10.2019 / 14:52
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Источник 

перевозки, Крым, Гончарук
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