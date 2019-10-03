Войти | Зарегистрироваться
13:26

четверг,
03 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Маронитской католической Церкви опровергли информацию о признании ПЦУ

03.10.2019 / 11:42
В Маронитской католической Церкви опровергли информацию о признании ПЦУ
Фото: livan.info Источник: Интерфакс
Ознакомившись с не соответствующим действительности сообщением о визите делегации ПЦУ, Маронитская патриархия потребовала через своих представителей в Украине исправить содержащуюся в сообщении ложную информацию

В Маронитском патриархате опровергли информацию о том, что визит делегации новой Церкви Украины (ПЦУ) в Ливан летом этого года якобы прошел по приглашению католического Маронитского патриарха Антиохийского и всего Востока.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Маронитской патриархии.

«Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока кардинал Бешара Бутрос ар-Раи никогда не направлял приглашения ПЦУ, о чем поспешили сообщить в ПЦУ и распространить в украинских СМИ», - сообщил источник.

Он пояснил, что члены одной маронитской семьи привезли с Украины статую святого Марона и установили ее в своей деревне в Ливане. Чтобы отпраздновать освящение статуи, семья направила приглашение всем украинским Церквам.

«По просьбе украинских маронитов патриархия оказала христианское гостеприимство членам делегации, даже не зная, кто они", - подчеркнули в патриархии, добавив, что контакты ее представителей с членами делегации "никогда не выходили за рамки простых вежливых приветствий, и никогда не было даже упоминания о приглашении посетить Ливан с официальным визитом, направленном главе ПЦУ или какому-либо иному клирику».

Ознакомившись с не соответствующим действительности сообщением о визите делегации ПЦУ, Маронитская патриархия потребовала через своих представителей в Украине исправить содержащуюся в сообщении ложную информацию. Однако, по информации источника, в ПЦУ отказались вносить исправления.

«В Маронитской патриархии возмущены нечистоплотностью методов новой украинской структуры, которая отчаянно пытается добиться признания неправедным путем, однако ее представители дискредитировали себя своим собственным поведением», - заключил источник.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 октября
2 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.