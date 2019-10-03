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На Запорожье православные отметили день памяти исповедника Митрофана Воздвиженского

03.10.2019 / 10:55
На Запорожье православные отметили день памяти исповедника Митрофана Воздвиженского
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Олег Ковалев, автор книги «Свидетели веры Запорожского края» рассказал о жизни и деятельности святого исповедника Митрофана Воздвиженского

В Запорожской области, в селе Константиновка, 2 октября, в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы православные отметили день памяти святого исповедника Митрофана Воздвиженского

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ, в этот день состоялась соборная служба священников Мелитопольского районного благочиния. Праздничное богослужение возглавил благочинный архимандрит Макарий (Шадрин).

Протоиерей Олег Ковалев, автор книги «Свидетели веры Запорожского края» в конце богослужения рассказал о жизни и деятельности святого исповедника Митрофана Воздвиженского.

*Митрофан Воздвиженский родился 4 июня 1886 года в селе Великом Волчанского уезда Харьковской губернии.

В 1909 году Митрофан Воздвиженский был рукоположен в сан диакона к Трехсвятительской церкви при Таврической духовной семинарии, в 1918 году - во иерея. После революции стал настоятелем храма в честь Святителя Николая села Ново-Даниловка.

В 1931 году был арестован Акимовским ГПУ, но через пять дней отпущен.

6 августа 1937 года отец Митрофан был арестован Акимовским РО НКВД и заключен в Акимовскую тюрьму. На момент ареста имел жену Татьяну Онуфриевну 43-х лет и 4-х дочерей: На священника было заведено уголовное дело № 55/575. Его обвиняли в «контрреволюционной агитации террористического направления», которая заключалась в том, что он во время переписи призывал людей писаться верующими, распространяя слухи, что неверующим на лбу будет поставлена «печать Антихриста», говорил, что «в сов.власти сидят антихристы», что «Сталина убить не грех и весь ЦК». На единственном допросе священник все обвинения отвергает, утверждая, что он всегда говорит только правду, и никакой агитацией никогда не занимался.

10 октября 1937 года тройкой НКВД отец Митрофан осужден по ст. ст. 54-8, 54-10 УК УССР; приговор: заключить в ИТЛ сроком на 10 лет. В нечеловеческих условиях ГУЛАГА он не прожил и года. Смерть праведника наступила в Локчимлаге Коми АССР 2 октября 1938 года.

Постановлением прокуратуры Запорожской области от 27 сентября 1989 года отец Митрофан Воздвиженский был реабилитирован.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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