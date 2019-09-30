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Переговоры о новой программе Украины с МВФ продолжатся через 2 недели на ежегодном собрании стран-членов фонда в Вашингтоне

30.09.2019 / 10:54
Следующий этап переговоров относительно новой программы Украины с Международным валютным фондом (МВФ) пройдет через две недели на ежегодном собрании стран-членов МВФ в Вашингтоне.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это все, поскольку там будут присутствовать все участники процесса",- сказала она журналистам в кулуарах Ukrainian Financial Forum в пятницу, 27 сентября.

По ее словам, МВФ сохраняет жесткую позицию по ПриватБанку.

"Для Международного валютного фонда неприемлемо оспаривание национализации как таковой, и второй момент важный - работа по возврату активов, возврату потраченных государством денег", - сказала Рожкова.

При этом она отметила, что в части возврата активов речь идет не только о ПриватБанке, но и о крупных банках, которые были выведены с рынка - Дельта Банк, ВиЭйБи Банк, "Финансовая инициатива", "Финансы и Кредит", Имэксбанк.

Источник 

НБУ, МВФ, переговоры с МВФ
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