Патриарх Кирилл рассказал, откуда берутся чудеса

Неспособность видеть божественное вмешательство в жизнь связана не только с состоянием разума, но, в первую очередь, с состоянием сердца.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«В каноне святого Андрея Критского, который мы читаем в первые четыре дня первой седмицы Великого поста, есть слова: "Когда Бог хочет, побеждается естества чин". Действительно, когда естества чин побеждается, это и есть чудо. Что же такое естества чин? Это законы, которые Бог положил в основу бытия физического мира. А чудо — это когда Бог приостанавливает действие этого закона, на какое-то мгновение его отменяет. Например, величайшее чудо прохождение древних израильтян через один из заливов Красного моря. Мы знаем из библейского повествования: сильный ветер разогнал воду так, что по дну шли как по суше, а за израильтянами мчался в погоню фараон. Сомкнулись воды Красного моря, и был спасен народ Израиля, потому что такова была воля Божия», — сказал Патриарх Кирилл.

«Разве не было свидетелей этого чуда среди язычников? — продолжил он. — Конечно, были. Но даже это потрясающее чудо не перевернуло сознание языческого мира. Наверняка нашлись объяснения — мол, ветер с одной стороны подул, потом с другой — всякое бывает, и нет чуда, нет Бога! Эта неспособность видеть божественное вмешательство в человеческую жизнь связана не только с состоянием нашего разума, но, в первую очередь, с состоянием нашего сердца, с нашим духовным состоянием, потому что "чистые сердцем Бога узрят" (Мф. 5:8)».

«Когда хочет Бог, побеждается естества чин, приостанавливается действие законов естества. Так же и рождение Пресвятой Богородицы. Вопреки всяким законам естества "утроба рождает нерождающая" (как мы воспеваем в одном из песнопений в честь этого праздника). Пожилая женщина, неспособная родить по естеству, обретает во чреве и рождает младенца. Рассказ о дивном чуде — рождении Пресвятой Богородицы — доносит до нас Священное Предание, доносит вера Церкви, и в этом рождении Пресвятой Богородицы мы видим явление Божией милости, потому что именно через Нее воссиял Свет правды и явился нам Бог наш в лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — напомнил Предстоятель РПЦ.

Он призвал каждого стараться видеть присутствие Божие в своей жизни.

«Действительно, иногда происходят удивительные события, и нерелигиозный человек обычно реагирует на эти события абсолютно непонятным и лишенным смыла словом — "повезло". Даже слова нормального не сумели подыскать, чтобы определить что-то неожиданное, великое, значимое, что с тобой произошло. А мы в подобных ситуациях говорим: "Нет, не повезло. Это Господь прикоснулся ко мне в этот момент. Когда моих сил было абсолютно недостаточно, и разума не хватало, и воли не хватало, Господь явил мне Свою милость"», — отметил Патриарх Кирилл.

Такое чудо произошло и в доме пожилых Иоакима и Анны, когда они вдруг осознали, что могут быть отцом и матерью. «И родилась Пречистая Преблагословенная Дева Мария, Которая сама по себе явилась великим чудом. Будучи человеком с плотью, с кровью, с нервами, со всем тем, что дано каждому, Она стала выше ангелов и архангелов, выше всея твари, выше всего, что есть не только на земле, но и на небе. И в этом нам дается еще одно Божественное откровение: человек способен на такое духовное, нравственное, умственное и всестороннее развитие, которое способно сравнить его с ангельским миром. И мы знаем, что святым давался такой дивный пример ангелоподобной жизни», — продолжил он.

«Конечно, мы все очень далеки от того, чтобы в жизни своей осуществить эти великие идеалы, но мы должны сознавать, что способны по природе своей действительно стяжать Духа Святого и преобразить себя и окружающий нас мир, только чтобы вера сохранялась в наших сердцах, только чтобы соблазны мира не разрушали наше сознание, нашу волю, наши чувства, только бы хватило нам сил держаться за ту путеводную нить, которую дарует нам Господь словом Своим, богослужением, совершаемым в храмах, причащением Святых Христовых Таин. И если не потеряем эту путеводную нить, то сохраним великую возможность спасти себя и, более того, окружающий нас мир, потому что Бог желает этого спасения», — заключил Патриарх Кирилл.