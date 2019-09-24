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Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара

24.09.2019 / 16:50
Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Лука отметил, что верующие выстояли в испытаниях "прежде всего благодаря нашему Предстоятелю"

Верующие Украинской Православной Церкви во время испытаний не заинтересовались предложением Константинополя и остались верными УПЦ.

Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ.

«Последние пять лет стали для многих из нас временем испытаний. Временем, когда мы смогли проверить свою веру. За эти годы мы научились тверже отстаивать свои идеалы и смелее свидетельствовать о Христе. Кто-то же, напротив, стал роптать, кто-то откровенно испугался. […]

Мы не испугались, каждый из нас может рассказать, что он чувствовал в это время. Сколько было искушений, как хотелось сказать: а, может быть, все это правда? Мол, посмотрите, и Константинополь на их стороне, сам Патриарх с ними лобзается и дает им грамоту. Сколько было сомнений? Но не поддался истинно верующий человек на эти уловки дьявольские, – устоял», - отметил митрополит.

Владыка Лука отметил, что верующие выстояли в испытаниях «прежде всего благодаря нашему Предстоятелю, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, который твердо, безропотно, с молитвой и со смирением нес свой крест и говорил миру правду. Благодаря нашим архиереям, нашим собратьям, которые не испугались угроз, не поддались на подкупы. Мы выстояли, потому что все мы – и паства, и священники, и архиереи были вместе, были и остаемся едины. А когда мы едины – мы непобедимы».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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