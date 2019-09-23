Рада приняла закон Зеленского об обороне страны

За соответствующий проект закона проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект поддержали фракции "Слуга народа", часть голосов также дали фракции "Европейская солидарность" (15), "Батькившина" (9), "Голос" (14), депутатская группа "За майбутнє" (5) и внефракционных нардепы (9).

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - голосования проигнорировала.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

В законопроекте №1011 отмечается, что "план обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае "состояния войны".

Напомним: на востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженный конфилкт, спонсируемый Россией. В 2014 году Россия аннексировала Крым.

Осенью 2018 года в районе Керченского пролива российская ФСБ задержала три украинских судна и 24 моряков.

В связи с этим, президент вводил в 10 областях страны военное положение.

7 сентября 2019 года 24 моряков и еще 11 украинских политзаключенных удалось освободить из плена РФ. России также передали находящихся в Украине.

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