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В Церкви заявили, что она не против крещения младенцев, которые появились с помощью ЭКО

20.09.2019 / 12:28
В Церкви заявили, что она не против крещения младенцев, которые появились с помощью ЭКО
Владимир Легойда. tass.ru Источник: Интерфакс
Владимир Легойда добавил, что существуют процедуры ЭКО, которые исключают уничтожение "излишних эмбрионов"

В Церкви не против крещения младенцев, которые появились на свет с помощью ЭКО, а отказ священников совершать этот обряд противоречит учению Церкви

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, сообщает Интерфакс.

"В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате "суррогатного материнства". Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященном этому вопросу и принятом Синодом Русской Церкви в конце 2013 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Владимир Легойда напомнил, что условием для совершения таинства, является церковное покаяние родителей-восприемников. Он также добавил, что существуют процедуры ЭКО, которые исключают уничтожение "излишних эмбрионов", и "любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению."

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против того, чтобы крестили младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом заявил, что это личное мнение протоиерея Димитрия Смирнова.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Суррогатное материнство
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