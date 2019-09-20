На Буковине верующие УПЦ хотят обратить внимание Президента на недопустимость назначения Михаила Павлюка главой Черновицкой ОГА

На Буковине верующие Украинской Православной Церкви планируют провести мирную акцию с крестным ходом с целью обратить внимание Президента Украины на недопустимость назначения Михаила Павлюка на должность главы Черновицкой областной государственной администрации

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, на сегодняшний день Михаил Павлюк предпринимает все возможные шаги для того, чтобы оказаться на должности.

"Верующие против того, чтобы чиновник добился карьерного повышения, потому что именно под его прикрытием все это время осуществлялись незаконные схемы по переводу общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ.

Чтобы бороться за свои права, верующие готовы организовать мирную акцию для привлечения внимания Киева к вопросу невозможности назначения Михаила Павлюка на высокую должность, поскольку это будет провоцировать новые инциденты и конфликты в религиозной жизни на Буковине", - говорится в сообщении епархии.