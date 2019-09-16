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В Одессе отметят 195-летие основания Свято-Успенского монастыря и 25-летие прославления преподобного Кукши

16.09.2019 / 11:11
В Одессе отметят 195-летие основания Свято-Успенского монастыря и 25-летие прославления преподобного Кукши
Свято-Успенский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ в сослужении архиереев и духовенства 28 сентября в 17.00 возглавит праздничное Всенощное бдение в соборном храме Свято-Успенского мужского монастыря

В Одессе, 28-30 сентября, торжественно отметят 195-летие основания Свято-Успенского мужского монастыря и 25-летие прославления в лике святых преподобного Кукши.

На торжества прибудет Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Предстоятель УПЦ в сослужении архиереев и духовенства 28 сентября в 17.00 возглавит праздничное Всенощное бдение в соборном храме Свято-Успенского мужского монастыря.

В воскресенье, 29 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, а также прибывших на праздник представителей епископата и духовенства, совершит праздничную Божественную литургию и молебен перед мощами Преподобного Кукши. Начало Божественной литургии в 08.00

На следующий день, 30 сентября, Митрополит Онуфрий совершит освящение храма в честь блаженной Матроны на территории Успенской обители.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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