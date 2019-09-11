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В маршрутке пригорода столицы пассажирка травмировалась о торчащий штырь

11.09.2019 / 10:58
Женщина получила две рваные раны

В пригородной маршрутке №302, следующей по маршруту Вишневое - Контрактовая площадь, травмировалась пассажирка, напоровшись на торчащий из двери транспортного средства штырь.

Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Facebook, сообщает «Сегодня».

«Водитель моей маршрутки решил, что кусок железной трубы с необработанными концами, торчащей с внутренней стороны двери – это не стоящая внимания вероятность…Тот кусок рваного железа торчал из двери столь же красноречиво, как невозможно закрыть глаза на его существование», - написала Юлия Гурина.

Она уточнила, что получила две рваные раны на бедре.

 

Источник: Inpress.ua
маршрутка, столица, Киев
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