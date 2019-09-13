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В столице маршрутка насмерть сбила пешехода

13.09.2019 / 12:03
В столице маршрутка насмерть сбила пешехода
Киев Источник: Информатор
Мужчина хотел перебежать на другую сторону проспекта

В Киеве на проспекте Победы маршрутное такси №465 насмерть сбило мужчину, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло 12 сентября около 22:10 возле станции метро "Шулявская".

По словам водителя автобуса, он ехал по проспекту Победы, и внезапно на дорогу выбежал мужчина. Мужчина хотел перебежать на другую сторону дороги, но когда понял, что отбойник помешает это сделать – решил вернуться на пешеходную зону. В этом момент его и сбила маршрутка.

Сразу после наезда пешеход был еще жив. Водитель автобуса и пассажиры попытались оказать первую помощь и вызвали скорую. Но прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть. Погибшему было около 50-60 лет, но его личность установить не удалось.

Отмечается, что изначально водитель маршрутки заявлял, что перевозит рабочих и его автобус не является общественным транспортом. Но позже полицейские выяснили, что автобус является маршрутным такси №465.

Источник: Inpress.ua
маршрутка, столица, Киев, ДТП
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