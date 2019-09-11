Сенцов о походе в политику: вопрос открыт

Об этом свидетельствует ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября.

Прямая речь Сенцова: "Политики со мной никакие не связывались (относительно вступления в партию – ред.) на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остаётся открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт".

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны".

Сенцов о ситуации в Украине, выборах президента и парламента: "Мене трудно что-нибудь комментировать, потому что я не люблю быстрые выводы, громкие слова, мне нужно вникнуть, посмотреть, что и как. Пока трудно понять, но я понимаю, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, что трудности есть, не все хорошо, многие вещи не сделаны или сделаны плохо, но в целом страна движется в правильном направлении".

По его словам, сейчас он собирается заниматься двумя самыми прекрасными вещами в мире: снимать кино и жить, в Крым возвращаться не собирается, а будет жить с дочерью в Киеве.

Он также добавил, что не держит зла на Геннадия Афанасьева, свидетельства которого по сути стали основанием для его задержания, но это не значит, что он обязан общаться с Афанасьевым.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовкус требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручилипремию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Источник