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В Церкви призвали усилить в рекламе пропаганду счастливой семьи

10.09.2019 / 11:39
В Церкви призвали усилить в рекламе пропаганду счастливой семьи
Семья Источник: Интерфакс
По мнению митрополита Илариона, очень важно показывать молодым людям «яркий, красивый, вдохновляющий образ полноценной и счастливой семьи»

Русская Православная Церковь считает важной демонстрацию положительного образа семьи в культуре, искусстве и рекламе.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Как правило, мы видим пропаганду в СМИ, в интернете формулы счастья, которая не связана с семейными отношениями и полноценной многодетной семьёй. Модным представляется поиск приключений и удовольствий без какой-либо ответственности по принципу "бери от жизни все". Это не соответствует религиозному идеалу любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья», - сказал митрополит.

По мнению митрополита Илариона, очень важно показывать молодым людям «яркий, красивый, вдохновляющий образ полноценной и счастливой семьи».

Таких семей, как отметил он, немало среди верующих разных религий.

семья, православие
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