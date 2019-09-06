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Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником

06.09.2019 / 15:56
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
"Спасение – дар вечной жизни и блаженства – является особым даром"

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником.

Об этом говорится в анонсе программы «Слово Предстоятеля», которая выйдет в субботу, 7 сентября в 07.15, на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Человек никакими трудами, никакими подвигами не может сделать Бога своим должником. Если мы выполнили весь закон, который Бог нам дал выполнять, то мы все равно не можем сказать: "Ты нам, Боже, должен Спасение". Мы просто выполним то, что мы должны выполнить. А Спасение – дар вечной жизни и блаженства – является особым даром», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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