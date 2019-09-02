Боевики саботировали начало ремонта разрушенного моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что администрация неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области продолжает саботировать начало ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста на линии разграничения возле пгт Станица Луганская.

"31 августа 2019 года оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста, на участке разведения №1 Станица Луганская, представителям "Укртрансмоста". В связи с этими обстоятельствами представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

В сообщении также отмечается, что на 1 сентября был запланирован демонтаж, разбор и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора, но администрация неподконтрольных территорий отказала в гарантиях обеспечения безопасности персонала.

"Представителями украинской стороны СЦКК в 09.30-10.15 1.09.2019 года была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрировано готовность наших расчетов к проведению работ по обследованию участка местности у моста, разборке и расчистке завалов разрушенной части моста. Через СММ ОБСЕ незаконным вооруженным формированиям РФ была доведена наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СКЦЦ расценивает такие действия, как очередное свидетельство целенаправленного несоблюдения незаконными вооруженными формированиями своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в указанном районе.

Напомним, 24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

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