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В Киеве на митинге в поддержку Филарета участникам обещали заплатить по 100 гривен

23.08.2019 / 11:45
В Киеве на митинге в поддержку Филарета участникам обещали заплатить по 100 гривен
Митинг в поддержку Филарета (Денисенко) Источник: 24 канал
Не все участники акции понимали, что происходит на Михайловской площади и против чего они митингуют

В Киеве, 22 августа, около 200 человек вышли к стенам Михайловского монастыря, чтобы высказать свою поддержку главе УПЦ КП Филарету (Денисенко).

Как сообщает «24 канал»,  организаторы обещали заплатить участникам акции по 100 гривен.

 «Нам сказали, просто придите на акцию в 10 утра и в 12.30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции», - сказала одна из участниц акции.

«Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа», - добавил другой участник акции.

Не все участники акции понимали, что происходит на Михайловской площади и против чего они митингуют.

Источник: Inpress.ua
митинг, УПЦ КП, филарет (денисенко)
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