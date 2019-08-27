В Министерстве культуры пригрозили главе УПЦ КП Филарету (Денисенко) штрафами

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Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8
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Трампу не понравилось, как премьер Дании сказала ему, что Гренландия не продается
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Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию
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СМИ: Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году
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Туск обвинил Джонсона в отсутствии реалистичных предложений по границе Британии с ЕС после Brexit
- 09:42
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Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады
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Гетманцев: ВР может ввести механизм кешбэка для рисковых отраслей с 2020 года
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Эксперт предрекает проблемы у «Укрбуда» из-за смены власти
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"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны
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В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности
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Как на «Электронной столице» потеряли 48 млн грн — главное из отчета аудиторов КМДА
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Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Супрун развенчала мифы о "безоблачном" материнстве
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Как не ошибиться в выборе окон из ПВХ в Киеве?
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