Фонд госимущества инициирует увольнение руководства ОПЗ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Трубаров, Одесский припортовый завод фактически простаивал два года и увеличивал задолженность по заработной плате.

"Это сложное предприятие, и не у каждого менеджера хватает знаний и умения им эффективно и прозрачно управлять. Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненных ему предприятиях, в том числе, и сменой руководства, если оно не справляется с возложенными обязанностями", - добавил он.

Трубаров заявил, что запуск завода - это позитивная новость. "Но то, как руководство провело конкурс по отбору давальца, вызывает много вопросов не только у Фонда государственного имущества как органа управления, но и у правоохранителей", - написал он.

Смену руководства завода могут утвердить уже на следующем заседании Кабинета министров.

В то же время первый заместитель директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков на своей странице в Facebook сообщил 11 августа, глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров направил документы в Кабинет министров на смену руководителя ОПЗ.

Напомним, в начале августа Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, длившегося больше года. ОПЗ восстанавливает производство на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг".

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