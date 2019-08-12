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Грузовик столкнулся со "скорой" в Днепре: 5 пострадавших

12.08.2019 / 16:25
В результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Днепре пострадали пять человек.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова г. Днепр.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник 

столкновение, ДТП, Днепр
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