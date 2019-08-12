Растрата в "Укрзализныце": НАБУ подозревает экс-чиновника

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19,765 тысяч тонн щебня, который по железной дороге экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено", - говорится в сообщении.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесено 1,2 млн гривен убытков.

Как отмечается, подследственность указанного уголовного преступления за НАБУ Генеральный прокурор Украины определил в августе 2018 года.

"С тех пор НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в сопровождении Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", - заявили в пресс-службе.

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