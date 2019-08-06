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Ваврыш заявил, что предлагавший взятку за Кличко уже жалеет

06.08.2019 / 17:17
Друг главы Офиса президента Андрей Ваврыш заявляет, что заступники за столичного главу Виталия Кличко сожалеют о том, что предлагали "взятку" главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом он заявил в интервью "НВ Бизнес".

"Из внутренних источников я знаю, что факт провокации такой взятки был. И те, кто попытались это сделать, сожалеют об этом. Для меня абсолютный шок, что это вообще случилось. Это огромная глупость и я был шокирован, когда эта информация подтвердилась. Наверное, не жалеют тогда, когда взятки берут и все тихо происходят, как у нас было последние пять лет. А сейчас кто-то от денег отказался", отметил он.

Напомним, глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявлял, что работа со схемами городского бюджета приносит около $40 млн в год – и что ему якобы предлагали половину этой суммы за то, чтобы не лишать Кличко полномочий главы КГГА.

Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное производство по этому факту и проверить утверждения Богдана.

Ранее Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям – либо гендиректору компании "SAGA Development" Андрею Вавришу, либо гендиректору холдинга "1+1 Media" Александру Ткаченко.

Источник 

взятка, Кличко, Вавриш, Богдан
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