Предстоятель УПЦ – общинам захваченных храмов: Не нужно озлобляться, Господь обязательно поможет

Верующие, оставшиеся без храмов в результате церковного рейдерства, не должны озлобляться, а претерпеть все с благодарностью Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью журналу «Пастырь и паства».

«Тем нашим верным, у которых активисты ПЦУ забрали храмы, нужно молиться и с благодарностью все терпеть, – сказал Архипастырь. – Не нужно озлобляться, потому что злоба – это грех, который поедает своего носителя. Надейтесь на Господа и Господь обязательно поможет».

Предстоятель пояснил, что верующие, оставшиеся без храма, могут собираться на молитву в доме или другом помещении, хоть немного приспособленном для богослужений, «главное – хранить чистоту святой православной веры, и Господь будет с нами и поможет нам».

По словам Его Блаженства, многие верующие оскорблены, что их судьбу часто решают посторонние люди, не имеющие никакого отношения к Православной Церкви, но нужно это «претерпеть с благодарностью к Богу».

«Власть имущие устроили беспредел, Бог да будет им Судьей. Мы должны это претерпеть с благодарностью к Богу. Когда Спасителя судили начальники иудейские, то они тоже устроили беспредел, в следствие которого осудили Невиновного. Господь терпел и нам велел. Мы не беспредельщики и должны защищать свои храмы и свои интересы законными методами, без насилия и злобы. Главное здесь – не переставать молиться, и Господь непременно поможет нам», – подчеркнул Митрополит Онуфрий.