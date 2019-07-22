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Тимошенко не претендует на должности: состав коалиции зависит от Зеленского

22.07.2019 / 18:14
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не отвечает конкретно на вопрос, планирует ли она объединяться в коалицию с партией "Слуга народа", и говорит, что это зависит от президента Владимира Зеленского.

 Об этом она заявила на итоговом брифинге после объявления результатов экзит-полов.

"Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его собственных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках", - отметила Тимошенко.

 

"Из всех патриотических, проевропейских сил в парламенте мы готовы быть в единой коалиции только со "Слугой народа" и партией "Голос". Больше мы ни с кем коалицию создавать не будем. Наша команда, в коалиции или не коалиции... в любом случае, мы будем служить Украине и будем служить интересам людей", -сказала она.

Тимошенко заверила, что ни на какие должности ее команда не претендует.

"Батькивщина" признает результаты выборов, оспаривать их не будет.

Тимошенко во время пресс-конференции поздравила партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.

Команда "Батькивщины" в парламенте собирается, в частности, "защищать стратегические предприятия и сельскохозяйственную землю от любых посягательств продать – распродать", добиваться повышения доходов и снижения тарифов, бороться с "убийственной медицинской реформой".

Также Тимошенко готова подсказывать власти и помогать ей всеми силами.

По результатми экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

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выборы, Тимошенко, коалиция
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