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Украина возглавляет ТОП-10 стран по количеству больных корью

17.07.2019 / 18:23
Украина - лидер в десятке стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью.

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, пишут Новости ООН.

"По данным на 2018 год, Украина возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Несмотря на то, что сегодня стране удалось вакцинировать более 90% детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией был низким, в результате чего большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска", - сообщают в ВОЗ.

Отмечается, что в 2010 показатель вакцинации от кори в Украине составил всего 56%.

"В ряде других стран с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем охвата прививками проживают значительные по численности группы людей, в прошлом не привитые против кори. Это пример того, что в долгосрочной перспективе низкий охват вакцинацией или наличие отдельных местных сообществ с непривитым населением могут привести к вспышкам опасных заболеваний", - отмечают в ВОЗ.

Источник 

корь, заболеваемость корью
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