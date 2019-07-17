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КСУ признал конституционным закон "Об образовании"

17.07.2019 / 17:52
Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании". Соответствующее решение принято во время заседания Большой палаты во вторник, 16 июля.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу источник в КС.

"Конституционный суд признал конституционным закон "Об образовании", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

В свою очередь 48 народных депутатов обжаловали в КСУ статью 7 указанного закона. Авторы представления утверждают, что согласно этой статьи представители нацменьшинств лишаются права с 5 класса школы получать образование на национальном языке. Парламентарии отмечают, что согласно новому закону представители нацменьшинств могут реализовывать свое право на обучение на родном языке только в дошкольных учреждениях и начальной школе и только к 2020 году.

В связи с принятием данного закона правительство Венгрии блокирует проведение комиссии “Украина-НАТО”.

Источник 

Конституционный суд, закон образовании
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